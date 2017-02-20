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На территории города Пензы установят памятник Маме
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области должен быть сформирован механизм профилактической работы с женщинами, которые намерены прервать беременность, в пользу сохранения будущего ребёнка. Глава субъекта федерации нацелил на ещё более эффективное использование государственных средств, направляемых в качестве помощи молодым семьям, не имеющим собственного жилья. Кроме того, напомнил о проекте установки памятника Матери на территории города Пензы. По словам Ивана Белозерцева, появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идей материнства, укреплению института семьи.
В Пензенской области должен быть сформирован механизм профилактической работы с женщинами, которые намерены прервать беременность, в пользу сохранения будущего ребёнка.
Глава субъекта федерации нацелил на ещё более эффективное использование государственных средств, направляемых в качестве помощи молодым семьям, не имеющим собственного жилья.
Кроме того, напомнил о проекте установки памятника Матери на территории города Пензы. По словам Ивана Белозерцева, появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идей материнства, укреплению института семьи.
Новость: Правительство Пензенской области 20 февраля 2017
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