На территории города Пензы установят памятник Маме

В Пензенской области должен быть сформирован механизм профилактической работы с женщинами, которые намерены прервать беременность, в пользу сохранения будущего ребёнка.



Тему деторождения и пропаганды семейных ценностей как способа предупреждения искусственных абортов глава областной исполнительной власти затронул в ходе оперативного совещания.



«Мы боремся за повышение рождаемости, направляем серьёзные денежные средства из областного бюджета на поддержку материнства и детства, оказываем помощь молодым семьям. В то же время не уделяем требуемого внимания профилактике – не работаем должным образом с беременными женщинами – так, чтобы повлиять на их решение в пользу рождения ребёнка», - констатировал Иван Белозерцев.



«Я дал поручение правительству области и профильным министерствам создать механизм работы с женщинами, которые намерены прервать беременность. Положительная практика, когда пациентку убеждают стать мамой, у нас, в Пензенской области есть. Будущих матерей в такой ситуации надо поддерживать. Нужно думать над тем, как повышать авторитет материнства и семьи, мотивировать рождение детей, усиливать поддержку молодых родителей», - подчеркнул он.

Глава субъекта федерации нацелил на ещё более эффективное использование государственных средств, направляемых в качестве помощи молодым семьям, не имеющим собственного жилья.

Кроме того, напомнил о проекте установки памятника Матери на территории города Пензы. По словам Ивана Белозерцева, появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идей материнства, укреплению института семьи.