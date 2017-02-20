Определен победитель первенства Пензенской области по мини-футболу среди детских команд

Сегодня в Пензе

Мини-футбольная команда «Сенсор-05» (г. Заречный) заняла первое место в первенстве Пензенской области по мини-футболу среди детских команд 2005-2006 г.р. в сезоне 2016-2017 г.г. Итоги первенства Пензенской области по мини-футболу среди детских команд 2005-2006 г.р. в сезоне 2016-2017 г.г. 1 место «Сенсор-05» (г. Заречный). 2 место «Зенит-05» (г. Пенза). 3 место ДЮСШ 8- 05 (г. Пенза). Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 20 февраля 2017