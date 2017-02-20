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Виктор Кувайцев принял участие во встрече с матерями военнослужащих
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие во встрече с матерями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 23 февраля, прошло в Центре культуры и досуга. Открывая встречу, глава исполнительной власти города отметил, что собравшиеся в зале, несмотря на огромную боль утраты, нашли в себе силы и проводят большую работу, развивая движение «Солдатская мать». – Мы всецело разделяем ваше горе, скорбь и гордость за любимых сыновей. Мы помним, вам есть, кем гордиться - вы воспитали достойных граждан и защитников Родины. Они погибли ради жизни живых. И мы постараемся, чтобы наши дети и внуки знали и помнили, что это были люди высокого человеческого достоинства, – обратился к присутствующим в зале Виктор Кувайцев. Светлую память воинов-пензенцев, не вернувшихся со службы домой, почтили минутой молчания. За активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни города Пензы, личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи» в этот день Благодарностями главы администрации города Пензы были удостоены члены Пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать».
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие во встрече с матерями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 23 февраля, прошло в Центре культуры и досуга.
Открывая встречу, глава исполнительной власти города отметил, что собравшиеся в зале, несмотря на огромную боль утраты, нашли в себе силы и проводят большую работу, развивая движение «Солдатская мать».
– Мы всецело разделяем ваше горе, скорбь и гордость за любимых сыновей. Мы помним, вам есть, кем гордиться - вы воспитали достойных граждан и защитников Родины. Они погибли ради жизни живых. И мы постараемся, чтобы наши дети и внуки знали и помнили, что это были люди высокого человеческого достоинства, – обратился к присутствующим в зале Виктор Кувайцев.
Светлую память воинов-пензенцев, не вернувшихся со службы домой, почтили минутой молчания. За активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни города Пензы, личный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи» в этот день Благодарностями главы администрации города Пензы были удостоены члены Пензенской региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать».
Новость: Администрация города Пензы 20 февраля 2017
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