Земледелие как отрасль хозяйственной деятельности человека возникла тысячи лет назад. С этого периода в процессе физического и производственного приобщения к почве человек все полнее и глубже осознавал возрастающую зависимость его существования от состояния и плодородия почвы. Выращивание сельскохозяйственных растений в целях получения продуктов питания, кормов и сырья для промышленности неразрывно связано с плодородием почв.

Хозяйственная деятельность человека в настоящее время становится доминирующим фактором в разрушении почв, снижении и повышении их плодородия. Под влиянием человека меняются параметры и факторы почвообразования — рельефы, микроклимат, создаются водохранилища, проводится мелиорация, создаются несанкционированные свалки.

Отдел государственного земельного надзора по Республике Мордовия Управления Федеральная службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области осуществляет государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения в части соблюдения обязательных требований земельного законодательства РФ.

Согласно положениям Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенными способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе не допускать загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы. Прежде всего это относится к участкам земель сельскохозяйственного назначения, состоящих в общей долевой собственности граждан. В 90-е годы граждане, работающие в сельскохозяйственном производстве, получили земельные доли или так называемые паи. Однако эффективно использовать полученные земли смогли далеко не все. Без обработки большие площади пашни заросли сорной травой и древесной растительностью, что свидетельствует о непроведении в течение продолжительного времени обязательных мероприятий по обработке почв и непринятии мер к воспроизводству плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот. Распространение сорных растений негативно сказывается на фитосанитарном состоянии земельных участков, освоение которых будет невозможно без применения значительного количества пестицидов, что вызывает излишнюю антропогенную нагрузку на почву, являющуюся неотъемлемой частью экологической системы. Кроме того, сорняки расходуют в 2-3 раза больше влаги, чем культурные растения, ухудшая этим условия их роста и развития, они становятся ослабленными и более подвержены поражению болезнями. Зарастание земельных участков древесной растительностью усиливает подзолистый процесс, в результате чего ухудшается большинство показателей плодородия почв. В случае возвращения земель, заросших древесно-кустарниковой растительностью, в сельскохозяйственное производство, при раскорчевке механическим способом, нарушается верхний наиболее плодородный слой почвы, что также ведет к снижению плодородия.

Согласно ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение трех лет и более влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее двухсот тысяч рублей.

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

При сооружении наземных объектов плодородный слой почвы снимают со строительной полосы или площадки и перемещают в отвалы временного хранения в соответствии с проектом производства работ. После завершения работ, включая и благоустройство территории на всей строительной площадке, излишний плодородный слой почвы следует использовать для улучшения малопродуктивных угодий. Порядок использования плодородного слоя почвы для этой цели должен предусматриваться проектом. Технология рекультивации земель, нарушаемых при разработке карьеров, предусматривает снятие плодородного слоя почвы со всей площади нарушаемых земель и перемещение ее в отвалы временного хранения. После завершения работ в карьере в зависимости от рельефа местности предусматривают либо планировку выработки с последующим возвращением плодородного слоя почвы на всю ее поверхность, либо заполнение выработки минеральным грунтом, с последующей его планировкой и возвращением на него плодородного слоя почвы, или планируют откосы выработки до уклонов, обеспечивающих их устойчивость. Впоследствии покрывают откосы плодородным слоем почвы и засевают многолетними травами. Рекультивация отработанных карьеров должна предусматриваться проектом. Работы по снятию плодородного слоя почвы могут выполняться как в холодное, так и теплое время года, а работы по его возвращению только в теплое (безморозное) время года. После возвращения, разравнивания и уплотнения минерального грунта на полосе рекультивации должна оставаться выемка (корыто) с четко ограниченными краями. Глубина выемки зависит от мощности плодородного слоя почвы. При выполнении операций земляных работ не допускается смешивание плодородной почвы с минеральным грунтом. Мощность плодородного слоя почвы на полосе рекультивации должна быть не менее 30 см (в уплотненном состоянии). Если зональные почвы имеют меньшую мощность, то плодородный слой почвы должен быть нанесен такой же мощности.

Согласно ч.1 ст.8.6 КоАП РФ, самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рекультивация для сельскохозяйственных целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап). Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Согласно ч.1 ст.8.7 КоАП РФ, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Захламление земель - складирование на земельных участках твердо-бытовых отходов, отходов производственной деятельности предприятий, порубочных остатков, складирование строительных материалов и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах и не позволяющих использовать данный земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием. Данное нарушение отличается от загрязнения земель тем, что поверхность участка захламлена отходами производства, в результате чего участок невозможно использовать по назначению, без его восстановления, рекультивации. Поэтому данное нарушение также приносит определенный вред правообладателю земли. Ответственность возлагается на самих землеобладателей. Это собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков.

Загрязнение земель химическими веществами, производственными отходами и сточными водами, в отличие от захламления означает проникновение в почву таких веществ, которые отрицательно меняют ее химический состав, вредно влияющий на плодородие почв, снижают урожайность, делают продукцию опасной для людей и животных.

Вред, причиненный окружающей среде, выражается в болезнях сельскохозяйственных растений, лесонасаждений, в загрязнении водных объектов в результате смыва удобрений и других веществ, вносимых в почву, а также в деградации земель как элемента окружающей среды. К деградированным

относятся земли, загрязненные токсичными промышленными отходами, пестицидами, относящимися к классам чрезвычайно ядовитых, высокоядовитых или среднеядовитых и т.п.

Загрязнителями могут быть как предприятия и организации, так и граждане.

Согласно ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Высокие штрафы устанавливаются в связи с тем, что данное нарушение приносит большой вред — снижение плодородия почв и снижение урожайности, иногда на долгие годы.

Также рассчитывается ущерб, нанесенный почвам, согласно «Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды», (утв. Приказом Минприроды России от 8 июля 2010г. №238).

Защитные лесные насаждения (защитные лесные полосы) –искусственно созданные или естественные многолетние насаждения, служащие для защиты земель сельскохозяйственного назначения от неблагоприятных внешних воздействий.

Полезащитные лесные полосы улучшают водно-физические свойства почвы: влажность, структуру, плотность сложения, пористость почвы. На полях, защищенных лесными полосами, происходит аккумуляция жизненно важных для растений элементов питания, гумуса, а также увеличение агрономических ценных структурных частиц, снижение испаряемости почвы с открытой водной поверхности, наблюдается лучшее использование влаги растениями.

Согласно статье 29 Федерального закона №4-ФЗ «О мелиорации», в целях охраны земель собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны, кроме прочих требований, содержать защитные лесные насаждения в надлежащем состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.

Таким образом, данное нарушение является общественно опасным, так как лесные насаждения предохраняют от разрушения плодородные почвы.

Согласно ч.2 ст.10.10 КоАП РФ, повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Главными источниками жизнеспособности и процветания любого государства, как показывает практика многих столетий, являются принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них население. Наличие земельных ресурсов дает широкий простор для экономического развития страны. Почва является невозобновимым природным ресурсом. Для восстановления 1 кв. см почвы требуется в зависимости от природно-климатических условий от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Однако при правильном использовании почва, в отличие от других природных невозобновимых ресурсов, может не только не стареть, не изнашиваться, а даже улучшаться, возрастать, повышать свое плодородие.