Чистота и порядок должны быть в каждом районе

Административной комиссией Октябрьского района проведен рейд по выявлению нарушений Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе. Представители администрации Октябрьского района провели инспекционной обход микрорайона Север, Заводского района (улицы Совхозная, Аустрина, Компрессорная, Беляева, Циолковского, Леонова, Ударная, Германа Титова, проспектов Строителей, Победы). Руководителям предприятий, управляющих компаний, а также председателям ТСЖ и ЖСК выдано 9 предписаний со сроком на устранение недостатков, выявленных при осмотре, а именно вывоз навалов снега, ликвидация наледи на пешеходных дорожках и входных группах многоквартирных домов, несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов. Должностные лица приглашены в администрацию Октябрьского района для составления протоколов об административных правонарушениях.



Новость: Администрация города Пензы 20 февраля 2017