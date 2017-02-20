Вадим Муравлев провел еженедельное оперативное совещание с руководителями управляющих компаний и коммунальных служб

В ходе совещания обсуждались вопросы санитарного содержания и благоустройства подведомственных территорий в зимний период, в частности принятия своевременных мер, предусматривающих работы по удалению снега с прилегающих территорий, тротуаров, ликвидации снежно-ледяных образований с крыш жилых домов, козырьков входных групп, гололеда. Особое внимание уделено вопросу по своевременному вывозу снега с придомовых территорий.

Также остается актуальным вопрос зачистки контейнерных площадок. В случае, если контейнерной площадкой пользуются жители домов, обслуживаемых разными управляющими компаниями, эти компании должны составить график очередности уборки и направить его на утверждение в администрацию района.

Руководителям управляющих организаций еще раз напомнили о том, что в случае нарушений Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пенза, материал передается на рассмотрение в административную комиссию для принятия мер административного воздействия.