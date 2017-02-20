Более 300 мужчин пришли в «День мужского здоровья» на прием к врачам

Министерство здравоохранения Пензенской области совместно с медицинскими организациями региона продолжает организацию и проведение медицинских субботников, которые пользуются большой популярностью у населения.

В прошедший выходной день, 18 февраля 2017 года, накануне Дня защитника Отечества в лечебных учреждениях региона прошла акция «День мужского здоровья».

Более 300 мужчин пришли в этот день на прием к врачам-хирургам и урологам.

В рамках акции, проводимой в целях профилактики и ранней диагностики новообразований, представители сильной половины имели возможность проконсультироваться у специалистов и сдать анализ крови на ПСА.

Анализ крови на ПСА представляет собой исследование простатоспецифического антигена у мужчин, который вырабатывается клетками предстательной железы.

Трудно переоценить важность данного обследования, так как оно достоверно может указать на изменения, ведущие к развитию новообразований, в том числе злокачественных.

Мужчины, обратившиеся в этот день к специалистам, и у которых выявлены подозрения на наличие заболевания, направлены на дообследования. Также, пациентам были даны рекомендации и скорректировано уже имеющееся лечение.

В случае возникновения различных симптомов, врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.