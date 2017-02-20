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Более 300 мужчин пришли в «День мужского здоровья» на прием к врачам
Сегодня в Пензе
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Министерство здравоохранения Пензенской области совместно с медицинскими организациями региона продолжает организацию и проведение медицинских субботников, которые пользуются большой популярностью у населения. В прошедший выходной день, 18 февраля 2017 года, накануне Дня защитника Отечества в лечебных учреждениях региона прошла акция «День мужского здоровья». Более 300 мужчин пришли в этот день на прием к врачам-хирургам и урологам. В рамках акции, проводимой в целях профилактики и ранней диагностики новообразований, представители сильной половины имели возможность проконсультироваться у специалистов и сдать анализ крови на ПСА. Анализ крови на ПСА представляет собой исследование простатоспецифического антигена у мужчин, который вырабатывается клетками предстательной железы. Трудно переоценить важность данного обследования, так как оно достоверно может указать на изменения, ведущие к развитию новообразований, в том числе злокачественных. Мужчины, обратившиеся в этот день к специалистам, и у которых выявлены подозрения на наличие заболевания, направлены на дообследования. Также, пациентам были даны рекомендации и скорректировано уже имеющееся лечение. В случае возникновения различных симптомов, врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Министерство здравоохранения Пензенской области совместно с медицинскими организациями региона продолжает организацию и проведение медицинских субботников, которые пользуются большой популярностью у населения.
В прошедший выходной день, 18 февраля 2017 года, накануне Дня защитника Отечества в лечебных учреждениях региона прошла акция «День мужского здоровья».
Более 300 мужчин пришли в этот день на прием к врачам-хирургам и урологам.
В рамках акции, проводимой в целях профилактики и ранней диагностики новообразований, представители сильной половины имели возможность проконсультироваться у специалистов и сдать анализ крови на ПСА.
Анализ крови на ПСА представляет собой исследование простатоспецифического антигена у мужчин, который вырабатывается клетками предстательной железы.
Трудно переоценить важность данного обследования, так как оно достоверно может указать на изменения, ведущие к развитию новообразований, в том числе злокачественных.
Мужчины, обратившиеся в этот день к специалистам, и у которых выявлены подозрения на наличие заболевания, направлены на дообследования. Также, пациентам были даны рекомендации и скорректировано уже имеющееся лечение.
В случае возникновения различных симптомов, врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 20 февраля 2017
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