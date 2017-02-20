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«IP ORCHESTRA» исполнил рок-хиты в Пензе
Сегодня в Пензе
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Вслед за нашумевшей программой «Симфонические Рок-хиты», которая была показана более чем в 150 городах России и близлежащих стран, симфонический оркестр под управлением маэстро Игоря Пономаренко приготовил очередное симфоническое шоу - программу «Наши Рок-Хиты». 18 февраля она была представлена в Большом зале Пензенской филармонии. «Отличий от программы «Симфонические Рок-Хиты» несколько, - говорит Игорь Пономаренко, первое это то, что мы расширили состав за счет некоторых инструментов, нам их действительно не хватало порой, второе – мы решили сделать мощную светоинсталляцию , которая вместе с экраном и видео еще больше способствуют шоу, ну и в третьих, мы надеемся и верим, что в этот раз зрители на концертах превратятся в единый мощный хор! Благо, что все предпосылки к этому есть. Все песни, которые мы сыграем, известны и заучены уже очень давно». Действительно, на концерте публика услышала хиты таких известных групп, как «Кино», «Алиса», «Сплин», «ДДТ», «Мумий-Троль», «Ленинград», «Король и шут» и многих других.
Вслед за нашумевшей программой «Симфонические Рок-хиты», которая была показана более чем в 150 городах России и близлежащих стран, симфонический оркестр под управлением маэстро Игоря Пономаренко приготовил очередное симфоническое шоу - программу «Наши Рок-Хиты». 18 февраля она была представлена в Большом зале Пензенской филармонии.
«Отличий от программы «Симфонические Рок-Хиты» несколько, - говорит Игорь Пономаренко, первое это то, что мы расширили состав за счет некоторых инструментов, нам их действительно не хватало порой, второе – мы решили сделать мощную светоинсталляцию , которая вместе с экраном и видео еще больше способствуют шоу, ну и в третьих, мы надеемся и верим, что в этот раз зрители на концертах превратятся в единый мощный хор! Благо, что все предпосылки к этому есть. Все песни, которые мы сыграем, известны и заучены уже очень давно».
Действительно, на концерте публика услышала хиты таких известных групп, как «Кино», «Алиса», «Сплин», «ДДТ», «Мумий-Троль», «Ленинград», «Король и шут» и многих других.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 20 февраля 2017
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