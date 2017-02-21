Спасатели оказали помощь в ремонте автомашины на автомобильной дороге М-5 «Урал»

21 февраля 2017 года в 6-15 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного службы «01» о поломке автомобиля «Ивеко» на 626 км федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал».

К месту поломки спасателями был доставлен бензогенератор для обеспечения электропитанем ремонтных работ аварийного автомобиля.

После проведения соответствующих мероприятий автомобилисты продолжили путь.