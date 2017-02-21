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Спасатели оказали помощь в ремонте автомашины на автомобильной дороге М-5 «Урал»
Сегодня в Пензе
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21 февраля 2017 года в 6-15 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного службы «01» о поломке автомобиля «Ивеко» на 626 км федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал». К месту поломки спасателями был доставлен бензогенератор для обеспечения электропитанем ремонтных работ аварийного автомобиля. После проведения соответствующих мероприятий автомобилисты продолжили путь.
21 февраля 2017 года в 6-15 в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило сообщение от оперативного дежурного службы «01» о поломке автомобиля «Ивеко» на 626 км федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал».
К месту поломки спасателями был доставлен бензогенератор для обеспечения электропитанем ремонтных работ аварийного автомобиля.
После проведения соответствующих мероприятий автомобилисты продолжили путь.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 21 февраля 2017
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