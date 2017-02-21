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Завершился XIV Всероссийский конкурс-олимпиада детского архитектурно-художественного творчества имени В.Е. Татлина
Сегодня в Пензе
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Ежегодная олимпиада проходила с 14 по 19 февраля в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. В этом году ее участниками стали более 470 школьников и студентов из 29 регионов России. На заключительный очный тур в Пензу приехали 303 человека. Программа олимпиады была рассчитана на четыре дня и включала в себя три олимпиады для учеников 8-10 классов по дисциплинам «Рисунок», «Графика» и «Композиция», пять олимпиад для учеников 11 классов по дисциплинам «Рисунок», «Композиция в архитектуре», «Композиция в дизайне», «Графика в архитектуре» и «Графика в дизайне». Также проходили олимпиады для студентов 1-2 и 3-4 курсов, научно-практические конференции, различные мастер-классы и лекции для участников и их руководителей. В рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция «Архитектура, строительство, дизайн – взгляд в будущее», в ходе которой школьники презентовали свои проекты в номинациях «Дизайн костюма», «Дизайн среды» и «Архитектурное творчество». Во всех трех номинациях лучшими оказались ученицы пензенского лицея №3. Всего по итогам конкурса победителям выдано 125 дипломов: 37 дипломов первой степени, 48 дипломов второй степени и 40 дипломов третьей степени. В том числе, дипломами отмечены 26 пензенских школьников. Результаты участников, призёров и победителей олимпиады имени В.Е. Татлина учитываются при поступлении в образовательные организации высшего образования в соответствии с законодательством РФ.
Ежегодная олимпиада проходила с 14 по 19 февраля в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.
В этом году ее участниками стали более 470 школьников и студентов из 29 регионов России. На заключительный очный тур в Пензу приехали 303 человека.
Программа олимпиады была рассчитана на четыре дня и включала в себя три олимпиады для учеников 8-10 классов по дисциплинам «Рисунок», «Графика» и «Композиция», пять олимпиад для учеников 11 классов по дисциплинам «Рисунок», «Композиция в архитектуре», «Композиция в дизайне», «Графика в архитектуре» и «Графика в дизайне».
Также проходили олимпиады для студентов 1-2 и 3-4 курсов, научно-практические конференции, различные мастер-классы и лекции для участников и их руководителей.
В рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция «Архитектура, строительство, дизайн – взгляд в будущее», в ходе которой школьники презентовали свои проекты в номинациях «Дизайн костюма», «Дизайн среды» и «Архитектурное творчество». Во всех трех номинациях лучшими оказались ученицы пензенского лицея №3.
Всего по итогам конкурса победителям выдано 125 дипломов: 37 дипломов первой степени, 48 дипломов второй степени и 40 дипломов третьей степени. В том числе, дипломами отмечены 26 пензенских школьников.
Результаты участников, призёров и победителей олимпиады имени В.Е. Татлина учитываются при поступлении в образовательные организации высшего образования в соответствии с законодательством РФ.
Новость: Правительство Пензенской области 21 февраля 2017
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