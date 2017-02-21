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Кулинарное мастерство
Сегодня в Пензе
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Они еще студенты колледжа, но в кулинарном мастерстве им нет равных. Лучшие молодые повара и кондитеры соревнуются в региональном этапе международного чемпионата «WorldSkills Russia». Самой вкусной площадкой конкурса стал колледж пищевой промышленности и коммерции.
«Мы присутствуем на площадке «поварское дело». Жюри будет оценивать владение студентов технологией, умение работать с инструментами и оборудованием, и конечно, готовое блюдо», – рассказала главный эксперт по компетенции «поварское дело» Ирина Стальнова.
Второй попытки на создание своего фирменного блюда у кулинаров не будет. Максимально быстро, полностью соблюдая технологию и стандарты, они должны представить на суд жюри готовое блюдо.
«Я уверена, что по итогам регионального этапа будет сформирована достойная команда, которая представит нашу область в Якутии на чемпионате «WorldSkills», – отметила заместитель директора Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ольга Петряева.
На двух площадках колледжа соревнуются более 20 участников – это представители средних профессиональных организаций региона. Главная задача чемпионата – вызвать интерес у молодёжи к рабочим специальностям.
«Чемпионат в регионе открылся по 17 компетенциям, среди которых поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис, металлообработка и многое другое. Мы надеемся, что наши студенты покажут отличные результаты», – сказал заместитель министра образования Пензенской области Анатолий Казеев.
Всего в чемпионате задействовано более 430 студентов, целевую аудиторию, на которую он рассчитан, оценивают в пять с половиной тысяч обучающихся.
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