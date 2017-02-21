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«Песня в солдатской шинели»
Сегодня в Пензе
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С напутственным словом ко всем присутствующим обратился глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов. Фестиваль был организован для пап и дедушек воспитанников кадетских классов и начальной школы № 19. Участники показали достойный уровень подготовки, исполнив песни о Великой Победе и продемонстрировав танцевальные композиции. Приобщение юного поколения к духовным ценностям, песням военных лет, имеет важное воспитательное значение. Зрители очень тепло встречали выступления всех участников и щедро награждали аплодисментами.
С напутственным словом ко всем присутствующим обратился глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.
Фестиваль был организован для пап и дедушек воспитанников кадетских классов и начальной школы № 19. Участники показали достойный уровень подготовки, исполнив песни о Великой Победе и продемонстрировав танцевальные композиции. Приобщение юного поколения к духовным ценностям, песням военных лет, имеет важное воспитательное значение.
Зрители очень тепло встречали выступления всех участников и щедро награждали аплодисментами.
Новость: Администрация города Пензы 21 февраля 2017
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