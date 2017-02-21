«Песня в солдатской шинели»

С напутственным словом ко всем присутствующим обратился глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов.

Фестиваль был организован для пап и дедушек воспитанников кадетских классов и начальной школы № 19. Участники показали достойный уровень подготовки, исполнив песни о Великой Победе и продемонстрировав танцевальные композиции. Приобщение юного поколения к духовным ценностям, песням военных лет, имеет важное воспитательное значение.

Зрители очень тепло встречали выступления всех участников и щедро награждали аплодисментами.