В Пензе прошел антинаркотический семинар

В Пензе проходят семинары для специалистов, ответственных за антинаркотическую работу в образовательных учреждениях. Первая из таких встреч прошла на базе бизнес-инкубатора «Татлин». Участники встречи обсудили организацию работы по профилактике детской наркомании, и стратегии реабилитации наркозависимых подростков.

«Крайне важно во вновь создавшейся ситуации научиться помогать детям. Не ругать их и не занудствовать, а именно помогать. Подсказывать им. Для этого необходимо межведомственные взаимодействия. Очень важно, чтобы все усилия были направлены в одну сторону. Но, нередко бывает так, что у нас «Лебедь, рак и щука», - отметил заведующий отделением медико-социальной реабилитации ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы» Александр Дрейзин.

Послушать лекции о подростковой наркомании пришло 90 человек. Это психологи, социальные педагоги, заместители руководителей по воспитательной работе школ региона, специалисты института регионального развития и врачи. Участники семинара рассмотрели технологию индивидуального воздействия на каждого отдельного ребенка.

«Методика называется: «Оценка рисков и возможностей». Речь идет о том, чтобы научиться писать индивидуальную реабилитационную программу для каждого ребенка в отдельности. Разобраться, в чем он нуждается и помочь ему. Дать ему то, в чем он нуждается. Предоставить ему ту социальную услугу, которая ему прежде всего необходима. Которая позволит изменить ситуацию с ним», - добавил Александр Дрейзин.

В конце семинара доктор Дрейзин ответил на все интересующие участников встречи вопросы в форме свободного общения.