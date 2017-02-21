В Пензенской области начала работать школьная шахматная Лига «Белая ладья»

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, с целью организации позитивной занятости школьников, развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, популяризации шахмат как вида спорта в регионе начала свою работу школьная шахматная Лига «Белая ладья».



В феврале 2017 года Институтом регионального развития проведён мониторинг ситуации по созданию групп (объединений) из числа обучающихся, желающих учиться игре в шахматы.



В мониторинге приняли участие города Пенза, Заречный, Кузнецк, а также 24 района Пензенской области.



По итогам в региональную шахматную Лигу «Белая ладья» вошли более 10 тысяч школьников из 351 образовательного учреждения области: 1-4 классы - 5072 человек, 5-9 классы – 4126 человек, 10-11 классы – 993. Курирует эту работу 421 педагог, занимающиеся с детьми.



В школах области в течение всего года будут проходить различные соревнования и турниры, мероприятия по шахматному образованию. Всего запланировано 2427 школьных соревнований, 233 - районных.



Материально-техническая база школ достаточна и представлена комплектами шахмат, магнитными шахматными досками и шахматными часами.

Новость: Министерство образования Пензенской области 21 февраля 2017