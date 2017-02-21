Вопросы ЖКХ обсудили на семинаре

Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на территории Железнодорожного района города Пензы прошел семинар по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения, содержания и благоустройства территорий района при переходе с зимнего на летний период.

В мероприятии приняли участие представители Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, городской и районных администраций, организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, объекты зеленого хозяйства и жилищного фонда.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации района Олег Денисов. Он поздравил мужскую половину с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, пожелал новых начинаний, побед и стремлений.

Затем участники семинара под председательством заместителя главы администрации района Михаила Сарафанникова совершили объезд территории Железнодорожного района, посетив вело-лыже-роллерную трассу в микрорайоне "Ахуны", памятник, посвященный уничтожению химического оружия на Пензенской земле, мемориал в сквере имени 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и осмотрели внутридворовую территорию многоквартирного дома № 77 по улице Коннозаводской.