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На территории Железнодорожного района города Пензы прошел семинар по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения
Сегодня в Пензе
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Вопросы ЖКХ обсудили на семинаре Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на территории Железнодорожного района города Пензы прошел семинар по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения, содержания и благоустройства территорий района при переходе с зимнего на летний период. В мероприятии приняли участие представители Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, городской и районных администраций, организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, объекты зеленого хозяйства и жилищного фонда. С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации района Олег Денисов. Он поздравил мужскую половину с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, пожелал новых начинаний, побед и стремлений. Затем участники семинара под председательством заместителя главы администрации района Михаила Сарафанникова совершили объезд территории Железнодорожного района, посетив вело-лыже-роллерную трассу в микрорайоне "Ахуны", памятник, посвященный уничтожению химического оружия на Пензенской земле, мемориал в сквере имени 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и осмотрели внутридворовую территорию многоквартирного дома № 77 по улице Коннозаводской.
Вопросы ЖКХ обсудили на семинаре
Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на территории Железнодорожного района города Пензы прошел семинар по вопросам жилищно-коммунального обслуживания населения, содержания и благоустройства территорий района при переходе с зимнего на летний период.
В мероприятии приняли участие представители Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, городской и районных администраций, организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть, объекты зеленого хозяйства и жилищного фонда.
С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации района Олег Денисов. Он поздравил мужскую половину с наступающим праздником – Днем защитника Отечества, пожелал новых начинаний, побед и стремлений.
Затем участники семинара под председательством заместителя главы администрации района Михаила Сарафанникова совершили объезд территории Железнодорожного района, посетив вело-лыже-роллерную трассу в микрорайоне "Ахуны", памятник, посвященный уничтожению химического оружия на Пензенской земле, мемориал в сквере имени 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и осмотрели внутридворовую территорию многоквартирного дома № 77 по улице Коннозаводской.
Новость: Администрация города Пензы 21 февраля 2017
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