|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Спортсмены Мокшанского района в числе сильнейших
Сегодня в Пензе
|
С 7 по 12 февраля 2017 г. в г. Орск, Оренбургская область, прошёл Всероссийский турнир по плаванию «Надежда». В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих регионов страны: Москва, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Челябинск, Пенза и др. Всего около 400 спортсменов съехались в Орск, из них 12 мастеров спорта и 26 кандидатов в мастера спорта. От команды ДЮСШ р.п. Мокшан было заявлено 7 спортсменов. Хорошие результаты показал Бунин Юрий, который завоевал 2 золотые медали на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляй, а также бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Юрий Лысых завоевал бронзу на дистанции 1500 вольным стилем, а Данил Тесемников на этой же дистанции был 4-ым, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. По окончанию соревнований был проведён мастер – класс по подготовке спортсменов высокого уровня, который провел Юрий Прилуков – рекордсмен России, Чемпион Европы и мира на дистанции 1500 м в/с. Поздравляем наших спортсменов с хорошими результатами, желаем дальнейших успехов на водной глади!!!
С 7 по 12 февраля 2017 г. в г. Орск, Оренбургская область, прошёл Всероссийский турнир по плаванию «Надежда». В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих регионов страны: Москва, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Челябинск, Пенза и др.
Всего около 400 спортсменов съехались в Орск, из них 12 мастеров спорта и 26 кандидатов в мастера спорта.
От команды ДЮСШ р.п. Мокшан было заявлено 7 спортсменов. Хорошие результаты показал Бунин Юрий, который завоевал 2 золотые медали на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляй, а также бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Юрий Лысых завоевал бронзу на дистанции 1500 вольным стилем, а Данил Тесемников на этой же дистанции был 4-ым, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. По окончанию соревнований был проведён мастер – класс по подготовке спортсменов высокого уровня, который провел Юрий Прилуков – рекордсмен России, Чемпион Европы и мира на дистанции 1500 м в/с.
Поздравляем наших спортсменов с хорошими результатами, желаем дальнейших успехов на водной глади!!!
Новость: Администрация Мокшанского района 21 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru