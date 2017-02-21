Спортсмены Мокшанского района в числе сильнейших

С 7 по 12 февраля 2017 г. в г. Орск, Оренбургская область, прошёл Всероссийский турнир по плаванию «Надежда». В соревнованиях приняли участие спортсмены из многих регионов страны: Москва, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Самара, Челябинск, Пенза и др.

Всего около 400 спортсменов съехались в Орск, из них 12 мастеров спорта и 26 кандидатов в мастера спорта.

От команды ДЮСШ р.п. Мокшан было заявлено 7 спортсменов. Хорошие результаты показал Бунин Юрий, который завоевал 2 золотые медали на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляй, а также бронзу на дистанции 400 м вольным стилем. Юрий Лысых завоевал бронзу на дистанции 1500 вольным стилем, а Данил Тесемников на этой же дистанции был 4-ым, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. По окончанию соревнований был проведён мастер – класс по подготовке спортсменов высокого уровня, который провел Юрий Прилуков – рекордсмен России, Чемпион Европы и мира на дистанции 1500 м в/с.

Поздравляем наших спортсменов с хорошими результатами, желаем дальнейших успехов на водной глади!!!