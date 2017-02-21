В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева в городе Пензе проводятся мероприятия по упорядочению размещения и по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов и организации процедуры размещения остановочных павильонов.

Так, по улице Клары Цеткин, 25 собственник самовольно разместил нестационарный торговый объект. Ему были предложены альтернативные варианты ведения торговой деятельности. 18 февраля в добровольном порядке собственник павильона перенес нестационарный торговый объект на территорию сезонной ярмарки по улице Чапаева, 71.

Администрацией города Пензы продолжается по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.