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Проводятся мероприятия по упорядочению размещения и по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов
Сегодня в Пензе
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В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева в городе Пензе проводятся мероприятия по упорядочению размещения и по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов и организации процедуры размещения остановочных павильонов. Так, по улице Клары Цеткин, 25 собственник самовольно разместил нестационарный торговый объект. Ему были предложены альтернативные варианты ведения торговой деятельности. 18 февраля в добровольном порядке собственник павильона перенес нестационарный торговый объект на территорию сезонной ярмарки по улице Чапаева, 71. Администрацией города Пензы продолжается по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.
В рамках поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, под контролем главы администрации города Виктора Кувайцева в городе Пензе проводятся мероприятия по упорядочению размещения и по демонтажу самовольно установленных нестационарных торговых объектов и организации процедуры размещения остановочных павильонов.
Так, по улице Клары Цеткин, 25 собственник самовольно разместил нестационарный торговый объект. Ему были предложены альтернативные варианты ведения торговой деятельности. 18 февраля в добровольном порядке собственник павильона перенес нестационарный торговый объект на территорию сезонной ярмарки по улице Чапаева, 71.
Администрацией города Пензы продолжается по приведению в соответствие с действующим законодательством размещение нестационарных торговых объектов.
Новость: Администрация города Пензы 21 февраля 2017
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