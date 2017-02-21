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Всё ближе к финишной прямой!
Сегодня в Пензе
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Строительство перинатального центра выходит на финишную прямую. Инженерные коммуникации проведены, внутренняя отделка почти завершена. Совсем скоро сюда завезут медицинское оборудование. Губернатор Иван Белозерцев призвал подрядчиков не затягивать с его установкой: «Подготовили помещение — приглашайте специалистов, чтобы устанавливали оборудование. Пусть приступают к монтажу как можно скорее. А для этого необходимо закончить все отделочные работы. Завершили отделку этажа — сразу можно устанавливать технику».
Работать ещё активнее строителям мешают проволочки с финансированием. Подрядчики уже выполнили объёмы на 200 миллионов рублей, но до сих пор денег не получили.
«Но мы работаем в этом направлении. Пока же подрядчики берут кредиты. Я сегодня видел протокол, который пришёл от Ольги Голодец. Она предлагает всем субъектам РФ ввести в эксплуатацию перинатальные центры в конце этого года», — пояснил Губернатор.
После корректировки графика Пензенская область вышла на опережение. Осталось решить проблемы с финансированием, установить оборудование — и в регионе, наконец, появится современный перинатальный центр.
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