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 Вторник, 21 февраля 2017
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Пензенские швейные предприятия участвуют в двух международных выставках
Сегодня в Пензе
 

С 20 по 24 февраля производственные предприятия пензенского кластера легкой промышленности в составе стенда под единым зонтичным брендом «ЛЕГПРОМ» участвуют в ведущих международных выставках, проходящих в московском Экспоцентре.

В рамках международной выставки «CJF – Детская мода-2017. Весна» новинки детской одежды представляют 5 компаний. Швейные предприятия «Алекс-М» и «Симфония стиля» демонстрируют модели школьной формы. Производители ООО «Кузнецкая одежда плюс», ИП Ильдейкина В.Е. (торговая марка «Ilves»), ИП Фролова Наталья (торговая марка «Fifland») представляют модные модели верхней одежды для мальчиков и девочек.

В международной выставке модной индустрии «СРМ – Collection Première Moscow. Весна» участвуют пензенские производители женского пальто и модных шляпок. Швейное предприятие «Лакрой» на стенде кластера выставляет более 20 новых моделей женского пальто. Пензенская компания «Модная шляпка» представляет новинки женских шляп, кепи, береток из жакарда, каракуля, фетра, чешского велюра.

В рамках программы международных выставок руководители пензенских швейных предприятий также примут участие в круглых столах и панельных дискуссиях по вопросам развития отечественной отрасли легкой промышленности, выхода предприятий в торговые сети, поддержки экспортной деятельности.

В настоящий момент предприятия кластера «ЛЕГПРОМ» поставляют свою продукцию в десятки российских регионов, страны СНГ, Европу. Совместное участие производителей в ведущих мировых выставках в составе единого стенда кластера – это возможность продемонстрировать новинки продукции, укрепить существующие деловые контакты, найти новых потребителей и расширить географию сбыта.

Новость: Администрация города Пензы 21 февраля 2017
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