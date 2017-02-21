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В Пензе пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике
Сегодня в Пензе
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Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике состоится в Пензе во Дворце спорта «Буртасы» с 21 по 23 февраля 2017 года. В соревнованиях примут участие спортсменки 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Состязания пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе. «Пензенскую область на этих соревнованиях представят сборная команда в групповых упражнениях, а также семь спортсменок», - сообщили в Школе спортивной и художественной гимнастики Пензенской области.
Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике состоится в Пензе во Дворце спорта «Буртасы» с 21 по 23 февраля 2017 года.
В соревнованиях примут участие спортсменки 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Состязания пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе.
«Пензенскую область на этих соревнованиях представят сборная команда в групповых упражнениях, а также семь спортсменок», - сообщили в Школе спортивной и художественной гимнастики Пензенской области.
Новость: Дмитрий Раткин 21 февраля 2017
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