В Пензе пройдет Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике

Чемпионат Приволжского федерального округа по художественной гимнастике состоится в Пензе во Дворце спорта «Буртасы» с 21 по 23 февраля 2017 года.

В соревнованиях примут участие спортсменки 2001 года рождения и старше по программе мастеров спорта. Состязания пройдут в групповых упражнениях и в индивидуальной программе.

«Пензенскую область на этих соревнованиях представят сборная команда в групповых упражнениях, а также семь спортсменок», - сообщили в Школе спортивной и художественной гимнастики Пензенской области.