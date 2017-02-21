В Вадинском районе состоится общероссийский турнир по Смешанным Единоборствам «ОСЕ» «Засечная черта»

В городе Бор Нижегородской области в конце 2016 года прошел V Международный турнир по смешанным единоборствам (ОСЕ) памяти командира группы спецназа ВДВ Героя России гвардии капитана Дмитрия Жидкова.

В турнире приняли участие действующие бойцы спецназа, а также члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских корпусов, спортсмены клубов и федераций, развивающих контактные единоборства среди юношей в различных возрастных категориях. За два дня соревнований турнир собрал более 250 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Абхазии.

На данный турнир, организаторами мероприятия был приглашен Глава администрации Вадинского сельсовета Александр Дашунин. В ходе двухдневной поездки была достигнута устная договоренность о проведении турнира по смешанным единоборствам (ОСЕ) на Вадинской земле, а в начале февраля 2017 года были подписаны все необходимые документы между Администрацией Вадинского района и представителями Общероссийской организации по развитию Смешанных Единоборств. Турнир будет носить название "Засечная черта" и проводиться между городами бывшей Большой Засечной черты: Белгород, Курск, Воронеж, Тамбов, Мичуринск, Вадинск (Керенск), Нижний Ломов, Пенза, Саранск, Калуга, Тула, Рязань.

Целью соревнования является пропаганда здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи и обмен опыта между спортивными клубами. Мероприятие будет проходить с 6 по 7 мая 2017 года в селе Вадинск, ожидается прибытие большого количества участников, а также почетных гостей из числа спортсменов и политических деятелей.

Засе́чная черта́ (засечная линия, засека, украинная линия) — система оборонительных сооружений, применявшаяся с XIII века на Руси и получившая особое развитие в XVI—XVII веках на южных границах Русского царства для защиты от нашествия монголо-татарских и крымских войск, а также в качестве опоры при наступлении на противника . Наиболее мощной фортификационной линией являлась «Большая засечная черта», которая входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укреплённых городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока).