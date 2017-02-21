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 Вторник, 21 февраля 2017
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В Пензе выбирают лучшего фармацевта
Сегодня в Пензе
 
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Колбочки с латинскими наименованиями, весы с сыпучими веществами и прочая аптечная утварь... Но это не аптека. Это конкурс профессионального мастерства среди молодых фармацевтов в рамках регионального Чемпионата WorldSkills Russia.

Руководитель цикловой методической комиссии по специальности «Фармация», Наталья Баева, пояснила: «Данная компетенция в этом году впервые представлена на Чемпионате. Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки: изготовить лекарственную форму, проанализировать её, подготовить помещение аптеки к работе, провести приёмочный контроль препаратов, распределить их по местам хранения и осуществить отпуск и консультирование потребителей».

Лучшего фармацевта на базе Пензенского медицинского коллежа будут выявлять в течении двух дней. Участие в Чемпионате принимают студенты профессиональных учреждений, вузов, а также сотрудники аптечных организаций Пензы.

Новость: Екатерина Сорокина 21 февраля 2017
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