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 Вторник, 21 февраля 2017
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Заработал срок
Сегодня в Пензе
 
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По Пензе снова прошла волна наркотических закладок. Сотрудниками полиции был задержан молодой человек осуществляющий сбыт героина. Он оказался уроженцем республики Калмыкия, но на постоянном месте жительства находится в Москве. В Пензу приезжал всего лишь на сутки, чтобы оставить закладки.

«Произвёл порядка 30 закладок с наркотическим средством героин. После того, как он сделал закладки, был задержан сотрудниками полиции. В ходе проведения личного досмотра было изъято около 3,5 гр. героина»,- пояснил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Стяжков.

Помимо этих трёх грамм были изъяты все закладки, которые он сделал в нашем городе. Молодой человек все адреса записывал в телефон. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.

«По факту покушения на сбыт наркотического средства и в настоящее время он задержан и находится в следственном изоляторе»,- рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, Алексей Стяжков.

Молодой человек 1992 года рождения не имел официального заработка, поэтому решил заняться прибыльным «бизнесом». По словам подозреваемого, таким образом он хотел заработать денег на свою свадьбу. В настоящий момент проводятся мероприятия по установке лиц, также причастных к данному делу.

Новость: Валерия Митякина,Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 21 февраля 2017
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