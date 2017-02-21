|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ограбление на День влюбленных
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Собутыльники ушли. Квартира свободна. Можно красть. Пензенец после совместного застолья со своей соседкой решил воспользоваться ее отсутствием – женщину за пьяный дебош задержала полиция. Подозреваемый захотел вынести из ее квартиры самое ценное. Не долго думая, мужчина забрался на соседскую жилплощадь и начал выносить имущество.
«Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел купить спиртное, но денег у него на это не было. Он вспомнил, что в квартире его соседки есть ценное имущество, которое можно продать. Он проник в комнату заявительницы и украл швейную машинку и мужскую куртку», - Начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.
Не теряя времени подозреваемый сразу спрятал награбленное у себя в квартире. Но, распродать эти вещи он просто не успел, полиция успела его задержать.
«По данному факту в отделе №3 СУ УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 пункт «А» УК РФ «Совершение тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище», - добавил начальник отдела.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru