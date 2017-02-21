Ограбление на День влюбленных

Собутыльники ушли. Квартира свободна. Можно красть. Пензенец после совместного застолья со своей соседкой решил воспользоваться ее отсутствием – женщину за пьяный дебош задержала полиция. Подозреваемый захотел вынести из ее квартиры самое ценное. Не долго думая, мужчина забрался на соседскую жилплощадь и начал выносить имущество.

«Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел купить спиртное, но денег у него на это не было. Он вспомнил, что в квартире его соседки есть ценное имущество, которое можно продать. Он проник в комнату заявительницы и украл швейную машинку и мужскую куртку», - Начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Не теряя времени подозреваемый сразу спрятал награбленное у себя в квартире. Но, распродать эти вещи он просто не успел, полиция успела его задержать.

«По данному факту в отделе №3 СУ УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.3 пункт «А» УК РФ «Совершение тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище», - добавил начальник отдела.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.