Worldskills среди педагогов

Тольятти, Оренбург, Пенза. Преподаватели из разных регионов России продемонстрировали свои умения и навыки на Чемпионате профессионального мастерства Worldskills Russia. Оценивало участников компетентное жюри по нескольким критериям.

«У нас два типа критериев – это объективная и субъективная оценка. Объективный аспект призван усреднить всех участников, продемонстрировать их умения, качество работы оценивается по субъективному критерию. Соответственно в объективном критерии мы оцениваем ту деятельность, которую демонстрируют участники»,- рассказывает Жанна Плохова, заместитель главного эксперта РФ по компетенции «Дошкольное воспитание».

На направлении «Дошкольное образование» педагоги-участники должны продемонстрировать умения в работе с инвентарем. Например, провести дидактическую игру с использованием smart-доски или робототехники.

По итогам конкурса профмастерства будет определен победитель Чемпионата Пензенской области. Преподаватели, занявшие с 1 по 3 место, попадут на отборочный чемпионат в Якутии. Он стартует уже в марте этого года.

«Победителю отборочного конкурса будет предоставлена возможность представлять область уже на национальном Чемпионате»,- говорит Жанна Плохова.

На направлении «Физическая культура и спорт» преподаватели-конкурсанты показали свой профессионализм как традиционных уроках физической культуры для школьников, так и в творческих заданиях.

«Worldskills призвана поднять престиж рабочих профессий. И рабочие профессии связаны с перегрузками. Наши физкультурники хотят быть полезными другим компетенциям. Чтобы снять стресс, быстро восстановиться после тяжелой работы мы делаем производственную гимнастику для разных видов профессий – пекарей, каменщиков, фрезеровщиков, педагогов-дошкольников. Для того, чтобы педагоги по физической культуре были готовы к разным направлениям своей работы в будущем и чтобы поддержать здоровье всех участников Worldskills»,- рассказывает Светлана Зиброва, национальный эксперт по компетенции «Физическая культура и спорт» (г. Тольятти).

Направление «Физическая культура и спорт» является презентационным и впервые будет представлена на национальном Чемпионате в г. Краснодар.