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 Вторник, 21 февраля 2017
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ПО ВСТРЕЧКЕ
Сегодня в Пензе
 
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Выезжая на «встречку», водитель рискует собственной жизнью. Самый страшный исход такого маневра – лобовое столкновение. А ведь его можно было бы избежать, если бы водитель не покидал пределы отведенной ему полосы. О необходимости соблюдать правила дорожного движения сотрудники ГИБДД напомнили водителям в ходе акции.

«Целью данного мероприятия является пресечение и выявление нарушений ПДД, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспорта. Всего за время проведения акции к административной ответственности было привлечено 27 водителей», - рассказал старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Дорожно-транспортная обстановка свидетельствует о регулярных нарушениях правил дорожного движения. Обгон с выездом на встречную полосу считается одним из самых опасных и часто имеет трагические последствия.

«Административная ответственность за данный вид нарушения предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев», - сообщил Павел Болтышев.

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