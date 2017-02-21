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«Голос воина»
Сегодня в Пензе
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В Пензе зазвучал голос воина... А точнее — голос его потомков! В преддверии Дня защитников Отечества прошёл конкурс патриотической песни среди детей и молодёжи «Голос воина».
«Я думаю, «Голос воина» будет звонким, молодым, патриотичным, — отметила заместитель Начальника Управления культуры г. Пензы, Анна Нестерова. — К участию в конкурсе приглашались все желающие. Всего поступило 48 заявок. Солисты, дуэты и ансамбли — исполнители в любом жанре!»
Среди них — Анастасия Кармишина: «На таком конкурсе я впервые. Я очень упорно к нему готовилась. Очень старалась».
Цель конкурса — выявление талантливых детей и воспитание патриотизма через песню. Всех конкурсантов обещали отметить дипломами.
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