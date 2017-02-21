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Органный дуэт
Сегодня в Пензе
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Уже во второй раз в нашем городе проходит фестиваль органной музыки «Penza Fest». Целый месяц в областной филармонии будут проходить концерты звезд мировой величины из Италии, Германии, Великобритании, Венгрии и Абхазии. Честь открыть фестиваль выпала итальянской паре - Джованни Клавора Браулин и Сюзане Яначковой.
«Мы будем исполнять сюиту «Музыка на воде» Генделя в четыре руки. Мы специально переписали это произведение, так как играть дуэтом – большое преимущество»,- рассказывает кафедральный органист, Джованни Клавора Браулин.
Итальянский дуэт вместе связывает не только любовь к органной музыке. Джованни и Сюзанна вот уже 27 лет – счастливая семья. Зима в России итальянцев не испугала и в нашем городе им очень понравилось.
«Оказалось не так холодно, как нас пугали, вполне приемлемо. Да, очень хорошо»,- отметила кафедральная органистка, Сюзанна Яначкова.
Второй фестиваль продолжает пользоваться популярностью у пензенцев, не меньше чем первый. Уже сейчас порядка 90% всех билетов на восемь концертов раскуплены. «Penza Fest» продлится ровно месяц — до 17 марта.
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