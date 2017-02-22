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На базе школы № 35 состоялось расширенное заседание Совета территорий округа № 14 Железнодорожного района
Сегодня в Пензе
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На базе школы № 35 состоялось расширенное заседание Совета территорий округа № 14 Железнодорожного района города Пензы. На встрече присутствовали представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела», представители общественности и жители округа. Открыла встречу председатель Совета, директор школы Галина Шадчнева, Затем глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов наградил представителей общественности Благодарностями главы администрации района. В ходе встречи собравшиеся подвели итоги работы Совета за 2016 год, обсудили план работы на 2017 год. Представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела» Железнодорожного района доложили о проводимой работе на территории округа, проблемных вопросах и путях их решения. Активное участие в обсуждении проблем и планов по дальнейшему развитию и созданию благоприятных условий для проживания приняли жители микрорайона.
На базе школы № 35 состоялось расширенное заседание Совета территорий округа № 14 Железнодорожного района города Пензы.
На встрече присутствовали представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела», представители общественности и жители округа.
Открыла встречу председатель Совета, директор школы Галина Шадчнева,
Затем глава администрации Железнодорожного района Олег Денисов наградил представителей общественности Благодарностями главы администрации района.
В ходе встречи собравшиеся подвели итоги работы Совета за 2016 год, обсудили план работы на 2017 год.
Представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела» Железнодорожного района доложили о проводимой работе на территории округа, проблемных вопросах и путях их решения.
Активное участие в обсуждении проблем и планов по дальнейшему развитию и созданию благоприятных условий для проживания приняли жители микрорайона.
Новость: Администрация города Пензы 22 февраля 2017
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