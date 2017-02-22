Стартовал Межрегиональный социальный марафон студенческих отрядов

Мероприятие организуется Пензенским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Министерства образования Пензенской области в рамках Всероссийской акции «Снежный десант».



В Бековский район Пензенской области отправятся 34 студотрядовца, в числе которых командиры, комиссары, активисты линейных студенческих отрядов и руководство Пензенского регионального отделения МООО «РСО». Также в марафоне примут участие гости из других региональных отделений Приволжского федерального округа: Республики Мордовия, Пермского края, Ульяновской и Оренбургской областей.



За время марафона студенты посетят четыре села, где выступят с концертами для местных жителей, проведут социально-педагогическую работу с учащимися по пропаганде Российских студенческих отрядов и Российского движения школьников, проведут интерактивные и деловые игры, организуют товарищеские спортивные встречи, помогут населению в уборке снега, также займутся и другой волонтёрской деятельностью. Всего на лыжах будет пройдено около 40 км.



Целью мероприятия является взаимодействие бойцов студенческих отрядов Приволжского федерального округа, а также знакомство гостей с Зимним социальным марафоном Пензенской области для передачи опыта, который можно будет использовать в своём регионе.

Новость: Министерство образования Пензенской области 22 февраля 2017