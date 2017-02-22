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Пензенские сладости упакуют по-новому
Сегодня в Пензе
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Представители издательско-полиграфического комплекса провели для руководителей 7 предприятий кластера «Союз пензенских кондитеров» презентацию возможностей новых линий по производству упаковки. В рамках визита на первый объект участникам выездной встречи продемонстрировали новые технологии цветной печати, а также наглядно показали, как можно ярко оформить товар, чтобы привлечь к нему большее внимание потребителей. На предприятии «Декор-Трейд» кондитерам представили современную упаковку, которая позволяет не только сохранять свежесть продукции, но и выдерживать большую весовую нагрузку при ее транспортировке на дальние расстояния. Предполагается, что надежная и красивая упаковка, которую производят пензенские компании, поможет предприятиям кластера успешно развивать экспортную деятельность, в том числе выйти на рынки зарубежных стран. Пензенский кондитерский кластер — объединение производителей кондитерских изделий Пензенской области, выпускающих продукцию высокого качества из натуральных ингредиентов. Цель проекта — консолидация мелких и средних производителей региона в единую структуру под единым зонтичным брендом «Союз пензенских кондитеров» с целью модернизации производства и менеджмента, повышения качества продукции, увеличения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Компании занимаются производством мучных и сахаристых кондитерских изделий, а также сухарей и козинаков.
Представители издательско-полиграфического комплекса провели для руководителей 7 предприятий кластера «Союз пензенских кондитеров» презентацию возможностей новых линий по производству упаковки.
В рамках визита на первый объект участникам выездной встречи продемонстрировали новые технологии цветной печати, а также наглядно показали, как можно ярко оформить товар, чтобы привлечь к нему большее внимание потребителей.
На предприятии «Декор-Трейд» кондитерам представили современную упаковку, которая позволяет не только сохранять свежесть продукции, но и выдерживать большую весовую нагрузку при ее транспортировке на дальние расстояния.
Предполагается, что надежная и красивая упаковка, которую производят пензенские компании, поможет предприятиям кластера успешно развивать экспортную деятельность, в том числе выйти на рынки зарубежных стран.
Пензенский кондитерский кластер — объединение производителей кондитерских изделий Пензенской области, выпускающих продукцию высокого качества из натуральных ингредиентов.
Цель проекта — консолидация мелких и средних производителей региона в единую структуру под единым зонтичным брендом «Союз пензенских кондитеров» с целью модернизации производства и менеджмента, повышения качества продукции, увеличения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Компании занимаются производством мучных и сахаристых кондитерских изделий, а также сухарей и козинаков.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 22 февраля 2017
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