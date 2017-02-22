Как правильно покупать семена?

За окном снег и холодно, и до открытия нового дачного сезона пока есть время. Но посевы овощей и цветов на рассаду многие уже начали. Сейчас самое время поговорить о правилах покупки семян, чтобы избежать разочарований в разгар сезона. В последнее время появилось очень много компаний, которые занимаются расфасовкой и реализацией семян. К сожалению, далеко не каждая из них продает нам качественный продукт — есть и те, которые реализуют семена сомнительного качества.

Прежде всего, избегайте спонтанных покупок. Перед тем как отправиться за семенами, проведите инвентаризацию: посмотрите, какие семена у вас остались с прошлого года и вполне подойдут в нынешнем сезоне. Определитесь с названиями сортов и гибридов, которые будете сажать, но покупать их сразу не стоит. Сначала следует посмотреть в интернете издание «Государственного реестра селекционных достижений» и узнать, включены ли в него названия выбранных вами сортов и гибридов. Если не включены, то таких сортов и гибридов вообще не существует в природе. Просто неизвестные семена запечатали в красивые пакетики с громкими названиями. Составьте список семян, которые нужно купить.

Старайтесь не покупать семена «мимоходом», на стихийных рынках, базарах и в супермаркетах. Самым подходящим местом для покупки семян являются специализированные магазины:

во-первых, вы сможете получить квалифицированную консультацию - сотрудники расскажут о новинках рынка и подскажут, какие семена лучше купить;

во-вторых, контроль за качеством в специализированных магазинах всегда выше;

в-третьих, специализированные магазины располагают необходимыми документами, а это значит, что по вашему требованию покажут сертификат качества семян, который содержит данные по всхожести, чистоте, годе урожая семян и иные важные показатели.

Внимательно изучайте упаковку. Пакеты с семенами должны быть сделаны из плотной бумаги, на упаковке не может быть никаких расплывчатых букв и изображений, информация о растении и его фото тоже должны быть четкими и яркими. Красивая, яркая и качественно исполненная упаковка, несомненно, является показателем «фирменности», но не является гарантией качества! Поэтому, чтобы не наткнуться на некачественную продукцию, внимательно посмотрите на маркировку пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация:

название культуры и сорта, гибрида - на русском и латинском языках, в соответствии с Государственным реестром;

фото растения, его краткое описание, правила посадки и агротехника;

№ партии семян, каждая из партий семян в обязательном порядке сертифицируется либо получает свидетельство, удостоверяющее посевные качества семян;

ТУ, ГОСТ, ОСТ - обозначение технических условий или стандарта на всхожесть семян, а также их сортовые качества, говорят о том, что данные семена были тщательно проверены в лабораторных условиях и полностью соответствуют требованиям соответствующих стандартов;

срок годности семян;

название фирмы-производителя, логотип компании, юридический адрес компании, электронный адрес предприятия, а также его телефоны.

Нередко можно встретить белые пакеты - без фотографий. Семена в них ничуть не хуже, но за счет более простой упаковки стоят они дешевле. Однако информация о растении и на таком пакетике непременно должна быть.

Никогда не покупайте семена в запас на несколько лет, ведь неизвестно, какого они окажутся качества. Возможно, в следующем году появится новый, более лучший посадочный материал. Обязательно покупайте районированные сорта, т.е. сорта, которые оптимально подходят для вашей местности. После покупки семян сохраните чек, а после высева сохраните пакетик. Наличие того и другого дает возможность предъявить претензию продавцу в последствии.