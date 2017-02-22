У двух каналов пропали документы на конкурсе на «21 кнопку»

Сегодня, 22 февраля, в Роскомнадзоре в Москве состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательного общедоступного телеканала на «21-й кнопке» в Поволжье. От Пензенской области заявки на участие подали три телеканала: «ТВ-Пенза», «11 канал» и «Экспресс».

В ходе заседания конкурсной комиссии выяснилось, что у телеканала «Тв- Пенза» и у «11 канала» из пакета документов пропали презентационные фильмы, которые не раз были показаны в эфире этих СМИ, и которые были отправлены в Москву.

Из-за отсутствия фильмов, рассказывающих о деятельности этих каналов, они могли быть сняты с участия в конкурсе по формальным требованиям.

21 кнопку в нашем регионе выиграл третий участник конкурса на «21 кнопку».

Зачем и когда были потеряны эти документы, остается только предполагать.