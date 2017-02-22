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У двух каналов пропали документы на конкурсе на «21 кнопку»
Сегодня в Пензе
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Сегодня, 22 февраля, в Роскомнадзоре в Москве состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательного общедоступного телеканала на «21-й кнопке» в Поволжье. От Пензенской области заявки на участие подали три телеканала: «ТВ-Пенза», «11 канал» и «Экспресс». В ходе заседания конкурсной комиссии выяснилось, что у телеканала «Тв- Пенза» и у «11 канала» из пакета документов пропали презентационные фильмы, которые не раз были показаны в эфире этих СМИ, и которые были отправлены в Москву. Из-за отсутствия фильмов, рассказывающих о деятельности этих каналов, они могли быть сняты с участия в конкурсе по формальным требованиям. 21 кнопку в нашем регионе выиграл третий участник конкурса на «21 кнопку». Зачем и когда были потеряны эти документы, остается только предполагать.
Сегодня, 22 февраля, в Роскомнадзоре в Москве состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательного общедоступного телеканала на «21-й кнопке» в Поволжье. От Пензенской области заявки на участие подали три телеканала: «ТВ-Пенза», «11 канал» и «Экспресс».
В ходе заседания конкурсной комиссии выяснилось, что у телеканала «Тв- Пенза» и у «11 канала» из пакета документов пропали презентационные фильмы, которые не раз были показаны в эфире этих СМИ, и которые были отправлены в Москву.
Из-за отсутствия фильмов, рассказывающих о деятельности этих каналов, они могли быть сняты с участия в конкурсе по формальным требованиям.
21 кнопку в нашем регионе выиграл третий участник конкурса на «21 кнопку».
Зачем и когда были потеряны эти документы, остается только предполагать.
Новость: Ирина Зазуля, Телеканал ТВ-ПЕНЗА 22 февраля 2017
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