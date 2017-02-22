Сегодня в Пензе

В Тольятти с 17 по 18 февраля 2017 года прошёл Всероссийский турнир по фехтованию «Открытый турнир Самарской области, памяти МС России Сергея Исакова». От Пензенской области в турнире приняли участие 13 воспитанников КСДЮСШОР отделения «фехтования». Второе место на турнире заняла Ангелина Инжеватова в возрастной категории девушки 2005г.р. и моложе. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 22 февраля 2017