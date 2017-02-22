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 Среда, 22 февраля 2017
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Интернет событие «СИЛА МИРА»
Сегодня в Пензе
 

Всероссийский проект «Стенапризнаний.рф» приглашает жителей Пензенской области принять участие в интернет-событии «СИЛА МИРА», приуроченном к Дню защитника Отечества 23 февраля.

Выразить признательность силе, мужеству и стойкости характера очень просто. Для этого необходимо зайти на сайт Стенапризнаний.РФ и активировать форму «Написать признание». Затем записать слова признательности силе героя своего обращения и, загрузив его фотографию, опубликовать признание на стене.

«После публикации останется лишь поделиться признанием на своих страничках соцсетей, автоматически получив на фото репоста фирменный стикер события – «СИЛА МИРА». Таким знаком отличия в этот день будут отмечены все репосты признаний сильной половины России», - пояснили организаторы проекта.

Стенапризнаний.рф – это уникальный ресурс, воплощающий актуальные совместные проекты с федеральными и региональными организациями. Жители страны с помощью этого сайта уже отправляли своим родным и близким поздравления с Днем семьи, любви и верности, с Днем народного единства, с Днем учителя, с Днем матери, с Новым годом, Рождеством Христовым и другими общенародными праздниками. В частности, пожелания от россиян в День мира во всем мире 21 сентября 2016 года транслировались космонавтам на Международной космической станции.

Новость: Правительство Пензенской области 22 февраля 2017
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