Экспертиза готова

Чтобы спасти всё здание, необходимо пожертвовать окнами. Такое решение предложили специалисты после проведения технической экспертизы аварийного дома 35 на улице Ударной. В декабре там обрушилась часть стены, а спустя пару месяцев — и балкон. Жильцов из первого подъезда уже переселили в манёвренный муниципальный фонд. Теперь за ними должны последовать и соседи из второго и третьего подъездов.

«В заключении указано, что для поддержания устойчивости здания необходимо на первом этаже двух подъездов заложить оконные проёмы кирпичной кладкой. Для этого жители второго и третьего подъезда должны покинуть свои квартиры», — отметил Начальник Управления ЖКХ г. Пензы, Андрей Гришин.

Манёвренный фонд предоставят всем, у кого нет другой собственности. Покинуть жильё придётся на время ремонтных работ. А они начнутся сразу, как только хозяева квартир выберут подрядчика.