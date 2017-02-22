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Экспертиза готова
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Чтобы спасти всё здание, необходимо пожертвовать окнами. Такое решение предложили специалисты после проведения технической экспертизы аварийного дома 35 на улице Ударной. В декабре там обрушилась часть стены, а спустя пару месяцев — и балкон. Жильцов из первого подъезда уже переселили в манёвренный муниципальный фонд. Теперь за ними должны последовать и соседи из второго и третьего подъездов.
«В заключении указано, что для поддержания устойчивости здания необходимо на первом этаже двух подъездов заложить оконные проёмы кирпичной кладкой. Для этого жители второго и третьего подъезда должны покинуть свои квартиры», — отметил Начальник Управления ЖКХ г. Пензы, Андрей Гришин.
Манёвренный фонд предоставят всем, у кого нет другой собственности. Покинуть жильё придётся на время ремонтных работ. А они начнутся сразу, как только хозяева квартир выберут подрядчика.
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