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Лыжная гонка
Сегодня в Пензе
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У этих строителей официальное освобождение от работы на один день. Сегодня они встали на лыжи в рамках ежегодной спартакиады.
«Погода для соревнований прекрасная. Мы призываем больше заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, и тогда мы не будем болеть», – отметил исполнительный директор Союза пензенских строителей Виктор Галкин.
Чтобы принять участие в лыжной гонке, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Эти лыжники борются не за медали и награды, а ради общего настроения.
«У нас город такой – все спортсмены. Свежий воздух, хорошая погода, поэтому я тоже решил принять участие в соревнованиях», – сказал на старте один из участников лыжной гонки.
На финише лыжников встречали гречневой кашей. В рамках спартакиады строители уже соревновались в зимней рыбалке, далее их ожидает легкоатлетическая программа, теннис, перетягивание каната, дартс и гиревой спорт.
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