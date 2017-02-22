Лыжная гонка

У этих строителей официальное освобождение от работы на один день. Сегодня они встали на лыжи в рамках ежегодной спартакиады.

«Погода для соревнований прекрасная. Мы призываем больше заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, и тогда мы не будем болеть», – отметил исполнительный директор Союза пензенских строителей Виктор Галкин.

Чтобы принять участие в лыжной гонке, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Эти лыжники борются не за медали и награды, а ради общего настроения.

«У нас город такой – все спортсмены. Свежий воздух, хорошая погода, поэтому я тоже решил принять участие в соревнованиях», – сказал на старте один из участников лыжной гонки.

На финише лыжников встречали гречневой кашей. В рамках спартакиады строители уже соревновались в зимней рыбалке, далее их ожидает легкоатлетическая программа, теннис, перетягивание каната, дартс и гиревой спорт.