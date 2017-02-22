Соблюдайте осторожность!

В зоне внимания – отопительные приборы, разводка дымоходов и электропроводка. Любая неисправность может привести к возгоранию. Как защитить себя от пожара, жителям Бессоновского района напомнили в ходе рейда.

«Данный рейд направлен на профилактику пожаров и стабилизацию обстановки с пожарами на территории Бессоновского района», – рассказала старший инспектор отделения надзорной деятельности Бессоновского района Юлия Коновалова.

В группе риска – семьи, состоящие на учете в центре соцпомощи. Это инвалиды и пожилые граждане, которые находятся на надомном обслуживании. Гражданам раздали памятки и напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.