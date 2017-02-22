Четверо пензенских гимнастов выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдёт в Казани с 1 по 5 марта 2017 года. В соревнованиях примут участие женщины 2001 г.р. и старше, и мужчины 1999 г.р. и старше. Чемпионат России пройдет в командном первенстве, личном многоборье и отдельных видах многоборья.

Пензенскую область на них представят четверо воспитанников ОСДЮСШОР по гимнастике – Ильдар Юскаев, Артем Арнаут, Сергей Степанов и Наталья Капитонова.