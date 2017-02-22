В Пензу прибыл главный терапевт-пульмонолог Приволжского федерального округа Александр Жестков. Программа пребывания началась со встречи с Министром здравоохранения региона Владимиром Стрючковым, где обсуждались концептуальные вопросы заболеваемости и смертности населения от пневмонии.



К группе риска относятся люди пожилого возраста, дети до 5 лет и лица, имеющие хронические заболевания бронхолёгочной системы. Вакцинация, в первую очередь, данных категорий граждан, является первоочередной мерой профилактики развития пневмонии.



По словам Александра Викторовича, в Приволжском федеральном округе Пензенская область имеет лидирующие позиции в плане проведения вакцинации населения, как от гриппа, так и против пневмококковых инфекций.



«В своем итоговом докладе за 2016 год Пензенская и Нижегородская области приведены в качестве примера для других регионов ПФО по вакцинации», - сообщил главный терапевт-пульмонолог Приволжского федерального округа Александр Жестков на встрече с главой областного Минздрава.



Также обсуждался вопрос относительно возможной реализации на территории Пензенской области проекта «Начни с себя», который в настоящее время работает в Чувашии. Его суть заключается в вакцинации против пневмококковой инфекции всех медицинских работников, работающих в отделениях пульмонологии и имеющих контакт с данной категорией пациентов.



Министр дал поручение изучить проект, его результаты и эффективность с целью внедрения на территории нашего субъекта. В свою очередь Владимир Стрючков высказал пожелание об организации для специалистов участковой службы и терапевтов Пензенской области цикла обучающих семинаров с примерами и клиническими разборами конкретных случаев по профилю «пульмонология» и «терапия».



Следующим пунктом делового визита главного терапевта станет участие в «круглом» столе на тему «Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций у взрослых пациентов», который состоится на базе Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.



На заседание приглашены главные внештатные специалисты по терапии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии, кардиологии, эндокринологии, инфекционным патологиям и эпидемиологии.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 22 февраля 2017