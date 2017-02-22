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 Среда, 22 февраля 2017
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Помощь бизнесу
Сегодня в Пензе
 
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В правительстве Пензенской области состоялось совещание по вопросам финансирования малого бизнеса. Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев важность льготного кредитования предпринимательства очень важна. Это помогает модернизировать производство, создавать новые рабочие места и обеспечивать экономический рост. Для этого нужно снижать процентные ставки по кредитам в регионе.

«В текущем году по линии поручительства планируется выдать поручительств на сумму 250 млн рублей», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Губернатор также напомнил собравшимся, что в регионе продолжается работа по продвижению институтов развития бизнеса.

«Вместе с тем, на региональном уровне мы продолжаем продвигать институты развития бизнеса, одним из которых является микрофинансовая организация «Поручитель». В этом году мы докапитализируем данную организацию. Это позволит увеличить количество выдаваемых микрозаймов», - добавил губернатор.

Также на заседании обсудили вопросы ипотечного кредитования в регионе, участия застройщиков в государственной программе «Жилье для российской семьи», а также кредитование малых предпринимателей в агропромышленной сфере.

Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
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