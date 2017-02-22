|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Помощь бизнесу
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В правительстве Пензенской области состоялось совещание по вопросам финансирования малого бизнеса. Как отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев важность льготного кредитования предпринимательства очень важна. Это помогает модернизировать производство, создавать новые рабочие места и обеспечивать экономический рост. Для этого нужно снижать процентные ставки по кредитам в регионе.
«В текущем году по линии поручительства планируется выдать поручительств на сумму 250 млн рублей», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Губернатор также напомнил собравшимся, что в регионе продолжается работа по продвижению институтов развития бизнеса.
«Вместе с тем, на региональном уровне мы продолжаем продвигать институты развития бизнеса, одним из которых является микрофинансовая организация «Поручитель». В этом году мы докапитализируем данную организацию. Это позволит увеличить количество выдаваемых микрозаймов», - добавил губернатор.
Также на заседании обсудили вопросы ипотечного кредитования в регионе, участия застройщиков в государственной программе «Жилье для российской семьи», а также кредитование малых предпринимателей в агропромышленной сфере.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru