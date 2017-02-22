В Доме молодежи проходит конкурс патриотической песни «Февральский ветер», приуроченный ко Дню защитника Отечества.



Пять лет конкурс проводится с целью повышения уровня патриотического воспитания молодежи, развития творческих способностей подростков и поддержки талантливой молодежи.



В конкурсе принимают участие как сольные исполнители (заявлено 59 человек), так и ансамбли (31 коллектив), в двух возрастных категориях: от 8 до 13 лет, от 13 до 18 лет. Исполняется одна песня военно-патриотической направленности: военная песня; песни военных лет; песня о России; патриотическая песня.



По окончанию конкурса пройдет награждение участников. Результаты Конкурса будут опубликованы 22 февраля 2017 года на сайте Многофункционального молодежного центра Пензенской области gau.mmcpenza.ru.

Новость: Министерство образования Пензенской области 22 февраля 2017