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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 22 февраля 2017
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«Февральский ветер»
Сегодня в Пензе
 

В Доме молодежи проходит конкурс патриотической песни «Февральский ветер», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Пять лет конкурс проводится с целью повышения уровня патриотического воспитания молодежи, развития творческих способностей подростков и поддержки талантливой молодежи.
 
В конкурсе принимают участие как сольные исполнители (заявлено 59 человек), так и ансамбли (31 коллектив), в двух возрастных категориях: от 8 до 13 лет, от 13 до 18 лет. Исполняется одна песня военно-патриотической направленности: военная песня; песни военных лет; песня о России; патриотическая песня.

По окончанию конкурса пройдет награждение участников. Результаты Конкурса будут опубликованы 22 февраля 2017 года на сайте Многофункционального молодежного центра Пензенской области gau.mmcpenza.ru.

Новость: Министерство образования Пензенской области 22 февраля 2017
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