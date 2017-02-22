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 Среда, 22 февраля 2017
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В Пензе пройдет спартакиада допризывной молодежи города Пензы
Сегодня в Пензе
 

Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.

В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые.

Дата и время проведения: 27 февраля 2017 года с 10.00, 28 февраля 2017 года с 11.00.

Место проведения: 27 февраля 2017 года – СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области, по адресу: г. Пенза, Автоматный переулок, 5.

28 февраля 2017 года – лыжный стадион «Снежинка», по адресу: г. Пенза, ул. Виражная.

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений профессионального образования города Пензы, клубов и объединений патриотической направленности в возрасте от 15 до 17 лет.

Цели и задачи: спортивно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста:

  1. физическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи;
  2. формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма;
  3. повышение престижа военной службы у подрастающего поколения;
  4. улучшение физической и технической подготовленности молодёжи допризывного возраста;
  5. совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях;
  6. оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы.

Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.

В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые.

Спартакиада проводится в два этапа.

I этап пройдет 27 февраля 2017 года в СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области. Торжественное открытие состоится в 10.00, после чего команды примут участие в соревнованиях по видам «военизированная эстафета», «стрельба из лазерного оружия», «комплекс силовых упражнений» и викторине «Капитан-Эрудит».

II этап пройдет 28 февраля 2017 года на лыжном стадионе «Снежинка», где состоятся «лыжные гонки» и «метание гранаты». Начало – в 11.00.

По окончании второго дня соревнований будут подведены итоги и награждены победители. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, будут награждены Кубками и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, а участники команд – медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве по видам «стрельба из лазерного оружия», «КСУ», «лыжные гонки», «метание гранаты» будут награждены призами и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при поддержке УФСИН России по Пензенской области

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