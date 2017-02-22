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В Пензе пройдет спартакиада допризывной молодежи города Пензы
Сегодня в Пензе
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Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области. В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые. Дата и время проведения: 27 февраля 2017 года с 10.00, 28 февраля 2017 года с 11.00. Место проведения: 27 февраля 2017 года – СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области, по адресу: г. Пенза, Автоматный переулок, 5. 28 февраля 2017 года – лыжный стадион «Снежинка», по адресу: г. Пенза, ул. Виражная. Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений профессионального образования города Пензы, клубов и объединений патриотической направленности в возрасте от 15 до 17 лет. Цели и задачи: спортивно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста: Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области. В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые. Спартакиада проводится в два этапа. I этап пройдет 27 февраля 2017 года в СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области. Торжественное открытие состоится в 10.00, после чего команды примут участие в соревнованиях по видам «военизированная эстафета», «стрельба из лазерного оружия», «комплекс силовых упражнений» и викторине «Капитан-Эрудит». II этап пройдет 28 февраля 2017 года на лыжном стадионе «Снежинка», где состоятся «лыжные гонки» и «метание гранаты». Начало – в 11.00. По окончании второго дня соревнований будут подведены итоги и награждены победители. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, будут награждены Кубками и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, а участники команд – медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве по видам «стрельба из лазерного оружия», «КСУ», «лыжные гонки», «метание гранаты» будут награждены призами и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при поддержке УФСИН России по Пензенской области
Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.
В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые.
Дата и время проведения: 27 февраля 2017 года с 10.00, 28 февраля 2017 года с 11.00.
Место проведения: 27 февраля 2017 года – СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области, по адресу: г. Пенза, Автоматный переулок, 5.
28 февраля 2017 года – лыжный стадион «Снежинка», по адресу: г. Пенза, ул. Виражная.
Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений профессионального образования города Пензы, клубов и объединений патриотической направленности в возрасте от 15 до 17 лет.
Цели и задачи: спортивно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста:
Спартакиада допризывной молодежи города Пензы посвящена памяти Героя России Александра Алексеевича Сергеева и проводится при технической поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.
В Спартакиаде примут участие 15 команд: 3 команды общеобразовательных учреждений, 12 команд учреждений профессионального образования. В числе участников - победитель Спартакиады 2017 года – команда туристического клуба «Витязь» с. Чемодановка. Команды ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва» и МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70» г. Пензы примут участие в Спартакиаде впервые.
Спартакиада проводится в два этапа.
I этап пройдет 27 февраля 2017 года в СК «Олимпийский» УФСИН России по Пензенской области. Торжественное открытие состоится в 10.00, после чего команды примут участие в соревнованиях по видам «военизированная эстафета», «стрельба из лазерного оружия», «комплекс силовых упражнений» и викторине «Капитан-Эрудит».
II этап пройдет 28 февраля 2017 года на лыжном стадионе «Снежинка», где состоятся «лыжные гонки» и «метание гранаты». Начало – в 11.00.
По окончании второго дня соревнований будут подведены итоги и награждены победители. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, будут награждены Кубками и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, а участники команд – медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве по видам «стрельба из лазерного оружия», «КСУ», «лыжные гонки», «метание гранаты» будут награждены призами и Грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы при поддержке УФСИН России по Пензенской области
Новость: Администрация города Пензы 22 февраля 2017
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