В преддверии наступающих праздников ожидается большой поток поставок свежесрезанных цветов и горшечных растений, как отечественного, так и импортного производства. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости немедленного извещения контрольных органов о поступлении подкарантинной продукции.

В отношении ввезенной подкарантинной продукции проводятся мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, в случае необходимости отбор образцов, проведение их исследования и экспертизу. По результатам проведенных мероприятий и лабораторных исследований, в случае невыявления карантинных объектов, выдается акт карантинного фитосанитарного контроля на соответствие партии фитосанитарным требованиям. Только после проведенных мероприятий разрешается реализация цветов свежесрезанных цветов и горшечных растений.