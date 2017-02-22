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В преддверии наступающих праздников ожидается большой поток поставок свежесрезанных цветов и горшечных растений
Сегодня в Пензе
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В преддверии наступающих праздников ожидается большой поток поставок свежесрезанных цветов и горшечных растений, как отечественного, так и импортного производства. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости немедленного извещения контрольных органов о поступлении подкарантинной продукции. В отношении ввезенной подкарантинной продукции проводятся мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, в случае необходимости отбор образцов, проведение их исследования и экспертизу. По результатам проведенных мероприятий и лабораторных исследований, в случае невыявления карантинных объектов, выдается акт карантинного фитосанитарного контроля на соответствие партии фитосанитарным требованиям. Только после проведенных мероприятий разрешается реализация цветов свежесрезанных цветов и горшечных растений.
В преддверии наступающих праздников ожидается большой поток поставок свежесрезанных цветов и горшечных растений, как отечественного, так и импортного производства. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости немедленного извещения контрольных органов о поступлении подкарантинной продукции.
В отношении ввезенной подкарантинной продукции проводятся мероприятия по контролю, включающие в себя досмотр, в случае необходимости отбор образцов, проведение их исследования и экспертизу. По результатам проведенных мероприятий и лабораторных исследований, в случае невыявления карантинных объектов, выдается акт карантинного фитосанитарного контроля на соответствие партии фитосанитарным требованиям. Только после проведенных мероприятий разрешается реализация цветов свежесрезанных цветов и горшечных растений.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 22 февраля 2017
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