Кража из магазина

Она не ожидала, что последствия окажутся на столько серьёзными. 19 февраля в отдел полиции №2 города Пенза поступило заявление о краже. С ним обратилась одна из сотрудниц магазина, в котором произошло ограбление. Женщина рассказала, что неизвестная девушка похитила из их магазина одежду в размере 11 тысяч рублей.

«Было установлено, что данной неизвестной женщиной оказалась жительница города Пензы 1993 года рождения»,- рассказал Владимир Клишин старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России по г. Пензе.

Сама девушка поясняет, что в этом магазине неоднократно совершала покупки и в очередной раз примеряя понравившуюся вещь поняла, что денег на неё не хватает, поэтому решилась на совершение преступления.

«По данному факту в отделе полиции №2 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренной ч. 1 ст. 158 УК РФ, санкции за совершение данного преступления предусмотрены, максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет»,-пояснил Владимир Клишин старший дознаватель отдела дознания ОП №2 УМВД России по г. Пензе.

В содеянном преступлении девушка раскаивается и свою вину признаёт. В отношении подозреваемой на данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.