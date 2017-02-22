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Праздник настоящих мужчин
Сегодня в Пензе
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Под звуки оркестра в Пензе принимают поздравления курсанты артиллерийского инженерного института. День защитника Отечества для них профессиональный праздник – день силы, мужества и чести. Свою будущую профессию они связали со служением своей родине.
«В этот день мы отдаем дань благодарности всем поколениям вооруженных защитников нашей родины. Именно они были, есть и всегда будут гарантом обеспечения безопасности государства, сохранения мира и спокойствия», – отметил начальник Пензенского артиллерийского инженерного института Александр Цаплюк.
Офицеров и курсантов артинститута со сцены поздравил Губернатор Иван Белозерцев. Он отметил заслуги военных не только в ратном деле, но и в патриотическо воспитании молодежи.
«Я хотел бы поблагодарить командование института, профессорско-преподавательский состав, гражданский персонал и курсантов за ту большую работу, которую вы проводите в городе и области, участвуя во всех областных, муниципальных мероприятиях. Для нас это важно, потому что это большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал глава региона.
Военные получили благодарности губернатора и награды министерства обороны. Завершился торжественный вечер праздничным концертом.
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