Иван Белозерцев провёл рабочую встречу с зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

Открывая деловую встречу с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым, глава Пензенской области отметил важность поддержки местных производств со стороны федерального центра. Это, по словам губернатора, позволяет промышленным предприятиям региона работать на расширение ассортимента выпускаемой продукции, запуск новых производственных линий, создавать дополнительные рабочие места, а также завоёвывать позиции на отечественном рынке, нацеливаться на экспорт.



Глава субъекта федерации подчеркнул, что сегодня на пензенские предприятия приходят работать молодые квалифицированные инженерные кадры, которые перенимают опыт у ветеранов производства. Это позволяет промышленности региона справляться с самыми сложными задачами по исполнению государственных заказов, создавать новые точки экономического роста и осваивать выпуск импортозамещающей продукции.

Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017