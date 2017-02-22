В школе № 30 проведено расширенное заседание Совета общественности микрорайона «Западная поляна»

В ходе заседания председатель Совета общественности – Андрей Долов подвел итоги работы Совета общественности микрорайона за 2016 год, подчеркнул важность участия в конкурсе социально-значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления. Так же обсуждались вопросы взаимодействия Совета общественности и правоохранительных органов, медицинского обслуживания жителей микрорайона. Представители общественности активно обсуждали проблемы и пути их решения, а также планы дальнейшего развития микрорайона, создания благоприятных условий для жизни граждан. Самые активные жители микрорайона были награждены Благодарственными письмами Губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области, Главы города Пензы, Главы администрации города Пензы.

Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017