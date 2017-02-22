В многопрофильном лицее села Малая Сердоба прошла традиционная военно-спортивная игра «Полигон»

В игре приняло участие 5 команд — 3 представителя учащихся многопрофильного лицея с. Малая Сердоба и 2 команды, представляющие Центр военно-патриотического воспитания г.Пензы. Эти комнады олицетворяли собой различные рода войск.

Игра была азартной. Каждая команда старалась показать себя с лучшей стороны, не смотря на волнение. У кого-то из команд получалась лучше строевая , у кого-то медицина, у кого-то спортивные моменты.

В этот раз, жюри было сложно оценивать столь достойных соперников. Но игра есть игра. И первыми в «Полигоне 2017» стала команда МВД — 10 а класса лицея.

В ходе соревнований свое художественное творчество демонстрировали учащиеся многопрофильного лицея.

По итогам соревнований были вручены почетные грамоты и сладкие призы.