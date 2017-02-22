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В многопрофильном лицее села Малая Сердоба прошла традиционная военно-спортивная игра «Полигон»
Сегодня в Пензе
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В игре приняло участие 5 команд — 3 представителя учащихся многопрофильного лицея с. Малая Сердоба и 2 команды, представляющие Центр военно-патриотического воспитания г.Пензы. Эти комнады олицетворяли собой различные рода войск. Игра была азартной. Каждая команда старалась показать себя с лучшей стороны, не смотря на волнение. У кого-то из команд получалась лучше строевая , у кого-то медицина, у кого-то спортивные моменты. В этот раз, жюри было сложно оценивать столь достойных соперников. Но игра есть игра. И первыми в «Полигоне 2017» стала команда МВД — 10 а класса лицея. По итогам соревнований были вручены почетные грамоты и сладкие призы.
В игре приняло участие 5 команд — 3 представителя учащихся многопрофильного лицея с. Малая Сердоба и 2 команды, представляющие Центр военно-патриотического воспитания г.Пензы. Эти комнады олицетворяли собой различные рода войск.
Игра была азартной. Каждая команда старалась показать себя с лучшей стороны, не смотря на волнение. У кого-то из команд получалась лучше строевая , у кого-то медицина, у кого-то спортивные моменты.
В этот раз, жюри было сложно оценивать столь достойных соперников. Но игра есть игра. И первыми в «Полигоне 2017» стала команда МВД — 10 а класса лицея.
По итогам соревнований были вручены почетные грамоты и сладкие призы.
Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
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