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Активисты ОНФ в рамках развития Паралимпийского движения предлагают открыть адаптивную школу для инвалидов в Пензе
Сегодня в Пензе
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На площадке регионального отделения ОНФ встретились представители профсоюзных организаций, Всероссийского общества инвалидов, власти, тренеры по адаптивным видам спорта. Участники встречи пришли к общему выводу, что физкультурно-оздоровительное направление охватывает лишь малую часть лиц с ограниченными возможностями, необходимо наращивать активность в данном вопросе. Причины недоработок – проблемы с доступной средой, низкое финансирование адаптивных видов спорта и зарплат для тренеров, сложности с прохождением медкомиссий, дорогостоящее страхование. Участники совещания решили до 1 марта создать базу данных спортсменов с ограниченными возможностями, что также поможет определить требуемое количество тренеров. Общественники совместно с госструктурами и бизнесом планируют разработать программу, в которой будут указаны конкретные шаги и расчеты человеческих и финансовых ресурсов для принятия управленческих решений. В планах – создание в Пензе адаптивной школы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На площадке регионального отделения ОНФ встретились представители профсоюзных организаций, Всероссийского общества инвалидов, власти, тренеры по адаптивным видам спорта.
Участники встречи пришли к общему выводу, что физкультурно-оздоровительное направление охватывает лишь малую часть лиц с ограниченными возможностями, необходимо наращивать активность в данном вопросе.
Причины недоработок – проблемы с доступной средой, низкое финансирование адаптивных видов спорта и зарплат для тренеров, сложности с прохождением медкомиссий, дорогостоящее страхование.
Участники совещания решили до 1 марта создать базу данных спортсменов с ограниченными возможностями, что также поможет определить требуемое количество тренеров. Общественники совместно с госструктурами и бизнесом планируют разработать программу, в которой будут указаны конкретные шаги и расчеты человеческих и финансовых ресурсов для принятия управленческих решений.
В планах – создание в Пензе адаптивной школы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Новость: Дмитрий Раткин 22 февраля 2017
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